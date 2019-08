Nêçîrvan Barzanî: Kurdistan û Êzdî ji hev nayê cûdakirin

Gelî xuşk û birayêt Êzdî..

Her ji destpêka karesata Şingalê, me kar û hewldan bo harîkariya xelkê xwe yê Êzdî destpêkir. Li Dihokê li rojê yekê de, em di gel rehmetiyê Mîr Tehsîn Beg Mîrê Êzdiya, Civata Rûhanî û Kesatiyên Êzdî rûnîştîn û me guhdariya gileyî û gazind û dawxaz û pêwîstî yêt wan kir. Me nivîsîngeheka taybet ji bo rizgarkirina dayik û xuşk û birayêt me yêt Êzdî ava kir.

Heta evro (2225) jin û keç, 1284 zilam û kur hatîne rizgarkirin. Hêşta jî çarenivîsê (1323) jin û keça û (1585) zelam û kura nediyare. Lêre, careka dî em hemî xuşk û birayêt Êzdî piştrast dikeyn ku çi pêwîste dê keyn, da ku revandî yêt mayî jî bêne rizgarkirin, yan jî çarenvîsê wan bête diyarkirin.

Gelek spas bo kar û hewl û mandîbûna Nivîsîngeha Rizgarkirina Revandiyan û xizmeta wan ya kirî û berdewam jî diken.

Xuşk û dayikêt me yêt Êzdî yêt ku ji destê Da’îşê rizgar bûyî, sembola mezlûmiyetê û şeref û serbilindiya milletê mene. Divêt rêz û pêzanîn û cihê wanê taybet di nav civakê da hebît. Hem Hikûmeta Herêma Kurdistanê û hem Hikûmeta Iraqê jî, hem jî civaka navneteweyî, divêt zêdetir harîkariya wan biken da ku bişên careka dî dest bi jiyaneka normal biken li axa xwe ya pîroz.

Biryara Parlemena Kurdistanê ya duhî ku roja 3 ya tebaxê weku roja jenosayda Êzdiyan nasand, biryareke girînge. Li Iraqê û li ser asta navneteweyî jî diviya ev karesate wekî jenosayd bête nasîn. Ji bo vê çendê me berê li Herêma Kurdistanê lîjneyeka hikûmî çêkir da ku li ser vê pirsê û li ser babetê gorêt bi kom kar biket û hemî harîkariya pêwîst pêşkêşî Neteweyên Yekgirtî û alîyêt navneteweyî biket. Em bi hemî şiyanêt xwe dê li ser van hewla berdewam bîn. Divêt dadperwerî cihê xwe bigêrît û Êzdî bêne qerebûkirin.

Şingal û deverêt dî yêt Êzdiya pêdivî bi aramî û avedankirin û xizmet kirinê ne. Her di vê wextê de ew karê cenabê Kerîmxan encam dide li UN em bilind dinirxînîn û em tekez dikîn ku Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Serokayetiya Herêma Kurdistanê piştevaniyeke temam dike ji bo ew karê ku ew encam dide û dadperwerî jî bi hêviya xwedê rojekê bihête bi cîhkirin. Xelkê Şingalê û derdorêt wê, hêjayî jiyan û serderî û rewşeka baştirin. Alozî û milmilanê û nakokiyêt hizbî û grûpêt çekdar, diviya nebine egerê naaramî û avedannebûna Şingalê. Ew, êdî ji wargeh û kampa û xîveta westiyan û diviya bişên bê asteng, bê kêşe û aram û serbest careke din vegerine ser cih û warêt xwe.

Êzdî bi giştî û Şingalî bi taybetî, diviya baştirî hemî xelkê dî, hesaba berjewendiya xwe û bajêr û deverêt xwe biken û nehêlin û mecalê nedin berjewendiyêt hizbî û grûpên dî, bibine rêgirêt tenahî û avadankirinê û xizmetguzariya û vegeriyana xelkî bo ser mal û halêt xwe. Baweriya me ewe, berdewam jî karî bo hindê dikeyn ku û berdewam jî dê bikîn ku Şingal bibîte parêzgeh.

Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Hikûmeta Federal ya Iraqê diviya li ser vê mijarê hemaheng û harîkar bin û çareyekê bo rewşa Şingalê bibînin. Dawxazê dikem ku sindoqeka avadankirinê ji bo Şingalê û sînorê wê deverê bête avakirin û Neteweyên Yekgirtî û civaka navnetewî, Iraq û Herêma Kurdistanê jî amadeye beşdariyê têda biken. Her wiha Hikûmeta Iraqê bi taybetî di bûtçeya sala bêt girîngiyeke taybet pêwîste ji bo avadankirina Şingalê û dewrûberê wê bide.

Dumahiyê, careka dî, silav û dirûd bo giyanê cangorî yêt jenosaydkirina Êzdiya û Pêşmergeyên qehreman, xwebeş û hemû şehîdên ku ji bo rizgarkirina Şingalê û deverên dî yên Kurdistanê, giyanê xwe kirine gorî.

Gelek spas ji bo xelk û îdara parêzgeha Dihokê û cenabê parezgehî û xelkê devera Dihokê ku deriyê mal û mizgeftan û xwendingehên xwe ji bo koçberên Êzdiyan vekir û alîkariya wan kirin û ew tabloya pêkvejiyanê û tabloya pêkvebûnê ji bo dinyayê careke din nîşandayî. Ez ji vir careke din spasiya hemû xelkê Dihokê dikim ji bo vê çendê.

Her bi vê munasebetê spasiya hemû beşdarbûyên nûnerên biyanî dikim ku beşdarbûn, bi taybetî spas ji bo beşdariya xanima Jeanine Plasschaert Nûnera Taybetî ya Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekgirtî li Iraqê di vê rêwresmê da.

Û her wekî qewlekî dinê Êzdiyan dibêje:

Ya siwarê rojhelatê û rojavayê

Tu bideye xatra dotê û dayê

Tu me xilas key ji qedayê

Ji belayê û ji xelayê

Gelek spas.

Bi xêr bên.