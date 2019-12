Grûpên çekdar xelkê biyan li Serê Kaniyê bicih dikin

K24 – Qamişlo

Guhertina demografî li Serê Kaniyê berdewam e, mafnas kiryarên girûpên bi ser Tirkiyê ve bi jînosaydê binav dikin û diyar dikin ku pêwîst e civaka navdewletî bêdeng nemîne.

Li ber bêdengiyeke navdewletî guhartina demografiya Serê Kaniyê û Girê Sipî berdewam e, di bin çavdêriya Tirkiyê de grûpên çekdar ên opozîsyona Sûriyê malbatan ji parêzgehên din ên Sûriyê tînin û Serê Kaniyê û Girê Sipî bicih dikin. Herwiha rêgiriyê jî li ber vegera xelkê bajêr digirin.

Rêveberiya Xweser diyar dike ku armanca Tirkiyê, hemû pêkhateyên Sûriyê ne û bi taybet Kurdû Siryanî ne, ev jî piştî êrîşa Tirkiyê li ser Serê Kaniyê û Til Temirê diyar dibe.

Hevseroka Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê Îlîzebês Gewriyê ji K24ê re got: “Tirkiye dixwaze Sûriyê perçe bike, ku ji Bab û Cerablusê destpê dike û heta digihe bajarê Efrînê. Herwiha dixwaze niha demografiya deverê biguhêre, wek me çawa li gundewarê çemê Xabûrê dît, gelê me yê Xiristiyan ji gundên wan derxistin û koçber kirin û niha jî tiştê ku rû dide bi sedema operasyona wê ya di 9ê Cotmeha bûrî de li Serê Kaniyê û Girê Sipî destpê kiriye, bi armanca guhartina demografiya deverê û bicihkirina malbatên biyanî di malên xelkê wan navçeyan de. ”

Bêhtir ji 300 hezar kesî ji encama êrîşa Tirkiyê û grûpên çekdar, ji Serê Kaniyê koçber bûne û hîn jî nikarin vegerin ser mal û milkên xwe, ji tirsa kuştin û revandinê. Saziyên mafên mirovan van kiryaran li gor biryar û peymanên navdewletî bi jenosid û tawanên cengê binav dikin.

Mafnas Hesen Ebdula ji K24ê re got: “Li gor peymana Cenêvê ya sala 1949an û protokolên wê yên salên 1977an û wek Peymana Navdewletî ya Mafên Mirovan sala 1948an û li gor Dadgeha Tawanan a Navdewletî, ev kiryarên li Efrîn, Girê Sipî û Serê Kaniyê dibin, sûcên şer û tawanên li dijî mirovahiyê ne.”