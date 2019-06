Turan: Çi bibe bila bibe, em mûşekên S400an dikirin

K24 – Navenda Nûçeyan

Cîgirê Serokê Grupa AKP li Parlamena Tirkiyê Bulent Turan dibêje: Biryar liser mûşekên S400 hatiye dayin, pêwîstî gotûbêjan nîn e. Ji sedî sed ew dê wan bîn in Tirkiyê.

Bulent Turan got: Sîstema S400 di yêk demjimêrî de 18 hezar km diçe û pêwistiya welatê wan pê heye û biryar liser hatiye dayîn.

Turan diyarkir: Gotûbêjên paşxistinê bê wate ne, berdêla wê çi dibe bila bibe, peyman tê bicîh kirin.

Bulent Turan got: Jibo betalkirina sistema S400 an, givaşek mezin liser wan heye, lê ev sistem derfetên mezin a parastinê dide welatê wan.

Her wiha di daxûyaniyê da got: Li ser sinorên wan sistemên mûşekan hatine bicîh kirin, li derdorên Qibrisê jî her wisa, dema wan zanî Emrika F35 nade wan, wan jî S-400 kirîn.

C.B