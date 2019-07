Partiyên Rojhilatê Kurdistanê: Bi merc guftûgoyê bi Îranê re dikin

K24 – Navenda Nûçeyan

Sekreterê Giştî yê Komela Zehmetkêşên Kurdistanê radigihîne, hewlek ji bo danûstandinên partiyên Rojhilata Kurdistanê û komara Îslamî ya Îranê heye, lê partiya wan komek mercên ji bo danûstandinan daniye, pê de naçe ku Îranê pê razî bibe. Tekez kir jî, ew di xebat û çalakiyên xwe de berdewam in.

Meha bûr nûçeya danûstandinên nehênî di navbera 4 partiyên endam ên Navenda Hevkariya Partiyên Rojhilata Kurdistanê hat belavkirin. Sekreterê Giştî yê Komela Zehmetkêşan û serokê niha ya Navenda Hevkariyê Omerî Îlxanîzade dibêje, tenê peyama danûstandinan ji wan re hatiye û mercên wan ji bo danûstandinan hene.

Omerî Îlxanîzade ragihand, “Di dema bûrî de di riya aliyekî sêyemîn re name ji aliyê Îranê ve ji me re hatin û me jî bersiv da. Mercên me hene, ji bo ku guftûgoyên cidî destpê bike, mecên me ew e, fişara li ser Kurdistanê heye nemîne. Di baweriya min de hîna komara Îslamî ya Îranê ne gihîştiye wê baweriyê ku wê yekê bicih bike, em jî xebata xwe li dijî rêjîma Îranê berdewam dikin.”

Partiyên Navenda Hevkariya ku yek ji wan Partiya Komela Zehmetkêşan e, hevdem ku hewlên aştiyane û siyasî ji bo çareseriya pirsa Kurd li Rojhilatê Kurdistanê red nake, dibêje komara Îslamî ya Îranê bersiva wan bi tundî didin û wan topbaran dikin, her ji ber wê jî divê ew di warê leşkerî de xwe ji bo rûbirûbûna Îranê amade bikin.

Pêşmergeyê Komela Zehmetkêşan a Kurdistanê Emced Husên Penahî dibêje: “Ji her demekê zêdetir amadehiya me heye rûbirûyî komara Îslamî ya Îranê bibin. Komara Îslamî ya Îranê yek ji rêjîmên dîktar e û li navçê gelek pirsgirêkên wê hene.”

Pêşmergeya Komela Zehmetkêşan a Kurdistanê Nîda Hewramî jê dibêje: “Wek jineke Pêşmerge hatime meydana xebatê û min çek hilgirtiye, ji bo rizgariya netew û niştîmana me ji destê dagîrkeran û bi taybet rizgarkirina jinên Rojhilatê Kurdistanê yên stem lê hatine kirin.”

Komela Zehmetkêşan û partiyên din ên Navenda Hevkariyê binkeyên wan ên leşkerî û Pêşmergeyên wan li navçeyên sînorî yên Başûr û Rojhilatê Kurdistanê hene. Ew dibêjin, destekî wan ji aştiyê re dirêjkirî ye û destekî din jî ji bo berevaniyê çek hilgirtiye, ta dema riyên aştî û siyasî di navbera wan û desthilata Îranê de tên dîtin, çekên wan take amraza berevaniyê û mana wan e.