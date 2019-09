K24- Hewlêr

Dara Reşîd, wezîrê pilandanan ahikumeta herêma Kuridistanê di konnfiranseke rojnamevanî de ragehand: Divêt berî encamdan serjimêrîyê rewşa deverên Kurdistanê bihên asayîkirin û dûv re serjimêrî bihêt encamdan.

Got jî: hêvîdarîn armanc ji serjimêrîyê pêşxistin be neku armanc jê sîtasî be.

Amaje bi wê yekê jî kir, hikumeta Herêma Kurdistanê li serjimêrîyê dike bi wê mercê ku bi armanca sîyasî nebe.