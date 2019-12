چەند بەڵگەیەکی خۆکوشتنی بە کۆمەڵی ئەڵمانییەکان دوای کەوتنی هیتلەر ئاشکرا دەکرێت

هۆکاری پەرەسەندنی ئەم دیاردەیە ئەوەبوو، هیتلەر خۆی هەمان کاری لەگەڵ بەشێک لە ئەندامانی خێزانەکەی کرد، تەنانەت دەنگۆی ئەوە بڵاوبووەوە، کوڕە هەرزەکارە نازییەکان، لە شەقامەکانی بەرلین، ژەهر و دەرمانی خۆکوشتنیان بە خەڵکی دەدا، تاوەکو دوای هیتلەری رابەریان، ئەوانیش زیندوو نەمێنن چونکە هیلتەر مەرگی هەڵبژاردووە و نایویستووە بکەوێتە ژێر دەستی داگیرکەران.

بەگوێرەی داتاکان، 74 فەرماندەی سەربازیی نازییەکان، لە ماوەیەکی کەمدا خۆیان کوشتووە. هەروەها، لە یەکەم رۆژی کەوتنی بەرلین، 10 هەزار خانم خۆیان کوشت.

مامۆستایەک لە قوتابخانە بە فێرخوازەکانی گوتبوو، ئەگەر ئێوە سوکایەتیتان پێکرا، هیچ بژاردەیەکتان جیا لە مردن نییە. بەمەش، کچی گەنج، تازە هاوسەرانیش، بە رێگای جیاواز خۆیان دەکوشت.

لە راستیدا، خۆکوشتنەکە وردە وردە تەواوی چین و توێژەکانی گرتەوە. دایکێک لە دوای خۆی نامەیەکی جێهێشتووە و نووسیویەتی: "جیهانێک لەسەر بنەمای سۆشیاڵیزمی نەتەوەیی دروست دەبێت، ئەمەش جیهانێکە شایەنی ئەوە نییە منداڵە باشەکانی منی تێدا بژین. بۆیە هەموویان لەگەڵ خۆم دەبەم".

مێژووناسەکە لە وەڵامی پرسیاری ئەوەی، بۆچی بەشێک لە ئەڵمانییەکان مردنیان بە تاکە رێگای رزگاریی دادەنا دەڵێت، ئەمە ئەوە دەسەلمێنێت کە هیتلەر نەک بە تەنها سامانی ئەڵمانیایەکانی کۆنتڕۆڵ کردبوو، بەڵکو وێنەی خود و شوناسیشیانی کۆنتڕۆڵکردبوو.

هیتلەر وای لە خڵکەکەی کردبوو کە خۆیان لە سەروو هەموان ببینن، چاوەڕێی ژیانێکی پڕشکۆ بکەن و ئابووری و سیاسییەتێکی بەهێزیان هەبێت، بەڵام هەموو ئەمانە لە کاتێکی کەمدا گۆڕدرا، سەربازە داگیرکەرەکان کچ و ژنە ئەڵمانییەکانیان بە کۆمەڵ لاقە دەکرد، وڵات پڕبوو لە سەربازی کوژراو و بریندار، بۆمب و فرمێسک دەباری، لەو شوێنانەشی کە رۆژانێک، بڕیاری گرنگی لێدەدرا، بەرلین.

