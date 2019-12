گووگڵ باشترینەکانی ساڵی 2019 دیار کرد

K24 – هه‌ولێر:

گووگڵ باشترین پێرفۆرمه‌تەکانی لەسەر گووگڵ پلەی دیار کرد. لەم ناوه‌ڕۆکەدا باشترین پێرفۆرمەتەکان، باشترین یارییەکان، باشترین فیلمەکان و هەروەها باشترین کتێبەکانی بڵاوکراوه‌ی دیار کرد.

گووگڵ ئەمساڵ بە راپرسی کردن لە بەکاربەرەکانی لە هەر بەشێك بەناوبانگترینی دیار کرد. لەم بەشەدا پێرفۆرمەتی دەستکاری کردنی ڤیدیۆ Glitch video Effects بەناوبانگترین پێرفۆرمەتی ساڵی گووگل پلەی دیاری کرا، یاری لەسەر مۆبایلی Call of Duty باشترین یاری، Avengers: Endgame باشترین فیلم و " Scary Stories To Tell In The Dark" وەکوو بەناوبانگترین کتێبەکانی ساڵی گووگڵ پلەی دیاری کرا.

پێرفۆرمەتی Ablo وەکوو باشترین پێرفۆرمەتی ساڵی گووگل پلەی وەکوو هەڵبژاردەی ئەم كۆمپانیایه‌ بەدەست هێنا:

هەڵبژاردنەکانی باشترینەکانی گووگل پلەی

باشترین پێرفۆرمات:

Ablo

باشترین پێرفۆرمات بۆ بەکاربردنی رۆژانە:

Appy weathe

باشترین پێرفۆرمات بۆ سەرکەوتنی کەسایەتی:

باشترین پێرفۆرماتی رابواردن

باشترین پێرفۆرمه‌تێکە کەمتر بینراوە:

باشترین یارییەکانی ساڵ:

Call of Duty: Mobile

باشترین یارییەکانی کێبڕکێ:

باشتین یارییەکانی Casual:

باشترین یارییە داهێنانییەکان:

باشترین یارییە سەربەخۆکان: