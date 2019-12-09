ساتە وەختی تیرۆرکردنی چالاکوانێک لە کەربەلا بڵاودەکرێتەوە

K24 – ههولێر:
لە رێگای کامێرای چاودێریی، ساتە وەختی تیرۆرکردنی فاهم تائی، چالاکوانی ناو خۆپیشاندانەکانی کەربەلا بڵاودەکرێتەوە.
وەک لە گرتە ڤیدیۆکە دەردەکەوێت، فاهم دوێنی یەک شەممە 08/12/2019 بە دەمانچەی بێدەنگ تیرۆرکراوە.
ئەمەش لە کاتێکدایە، شەوی هەینی چەند چەکدارێک هێرشیان کردە سەر خۆپیشاندەرانی بەغدا و 25 کەسیان کوشت و دەیانی دیکەشیان بریندار کرد.
يحدث في #العراق ..— حسينة اوشان (@hassinaouch) December 8, 2019
اغتال مسلحون مجهولون، الناشط البارز في تظاهرات كربلاء، والمنتمي للتيار الصدري، فاهم الطائي، بينما نجا الناشط الآخر في الاحتجاجات إيهاب الوزني الذي تعرض أيضًا إلى محاولة اغتيال. وذلك بالتزامن مع موجة عنف متصاعدة ضد المحتجين في البلاد. pic.twitter.com/WTFAmyN2zB
نەخشەی ماڵپەر | سیاسەتی پاراستنی نهێنییەکان | دەربارەی ئێمە | پەیوەندیی | هەلی کار