ساتە وەختی تیرۆرکردنی چالاکوانێک لە کەربەلا بڵاودەکرێتەوە

يحدث في #العراق ..

اغتال مسلحون مجهولون، الناشط البارز في تظاهرات كربلاء، والمنتمي للتيار الصدري، فاهم الطائي، بينما نجا الناشط الآخر في الاحتجاجات إيهاب الوزني الذي تعرض أيضًا إلى محاولة اغتيال. وذلك بالتزامن مع موجة عنف متصاعدة ضد المحتجين في البلاد. pic.twitter.com/WTFAmyN2zB