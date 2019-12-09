عێراق

ساتە وەختی تیرۆرکردنی چالاکوانێک لە کەربەلا بڵاودەکرێتەوە

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ساتە وەختی تیرۆرکردنی چالاکوانێک لە کەربەلا بڵاودەکرێتەوە

K24 – هه‌ولێر:

لە رێگای کامێرای چاودێریی، ساتە وەختی تیرۆرکردنی فاهم تائی، چالاکوانی ناو خۆپیشاندانەکانی کەربەلا بڵاودەکرێتەوە.

وەک لە گرتە ڤیدیۆکە دەردەکەوێت، فاهم دوێنی یەک شەممە 08/12/2019 بە دەمانچەی بێدەنگ تیرۆرکراوە.

ئەمەش لە کاتێکدایە، شەوی هەینی چەند چەکدارێک هێرشیان کردە سەر خۆپیشاندەرانی بەغدا و 25 کەسیان کوشت و دەیانی دیکەشیان بریندار کرد.

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