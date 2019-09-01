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تەقەکەرێک پێنج کەس لە تێکساس دەکوژێت

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تەقەکەرێک پێنج کەس لە تێکساس دەکوژێت

K24 – هه‌ولێر:

لە رووداوێکی تەقەکردن لە ویلایەتی تێکساسی ئەمەریکا، پێنج کەس کوژران و 21ی دیکەش برینداربوون.

پۆلیسی ویلایەتی تێکساس رایگەیاند کەسێک لە شاری میدلاند بەشێوەیەکی هەڕەمەکی تەقەی لە هاووڵاتییان کردووە و لە ئەنجامدا پێنج کەسی کوشتووە و 21 کەسی دیکەشی بریندارکردووە و دواتر هێرشکارەکەش لەلایەن هێزەکانی پۆلیسەوە تەقەی لێکراوە و کوژراوە.

تاکو ئێستا هۆکاری رووداوەکە ئاشکرا نەکراوە، بەڵام لەماوەی یەک مانگدا، دووەم حاڵەتی تەقەکردنی هەڕەمەکییە لە ویلایەتی تێکساس تۆمار دەکرێت.

بەگوێرەی هەواڵێکی بی بی سی، سێ پۆلیس لە رووداوەکە برینداربوون و منداڵێکی دوو مانگیش لە نێو برینداراندایە.

H.J

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