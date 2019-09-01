تەقەکەرێک پێنج کەس لە تێکساس دەکوژێت

K24 – ههولێر:
لە رووداوێکی تەقەکردن لە ویلایەتی تێکساسی ئەمەریکا، پێنج کەس کوژران و 21ی دیکەش برینداربوون.
پۆلیسی ویلایەتی تێکساس رایگەیاند کەسێک لە شاری میدلاند بەشێوەیەکی هەڕەمەکی تەقەی لە هاووڵاتییان کردووە و لە ئەنجامدا پێنج کەسی کوشتووە و 21 کەسی دیکەشی بریندارکردووە و دواتر هێرشکارەکەش لەلایەن هێزەکانی پۆلیسەوە تەقەی لێکراوە و کوژراوە.
تاکو ئێستا هۆکاری رووداوەکە ئاشکرا نەکراوە، بەڵام لەماوەی یەک مانگدا، دووەم حاڵەتی تەقەکردنی هەڕەمەکییە لە ویلایەتی تێکساس تۆمار دەکرێت.
بەگوێرەی هەواڵێکی بی بی سی، سێ پۆلیس لە رووداوەکە برینداربوون و منداڵێکی دوو مانگیش لە نێو برینداراندایە.
New FULL-LENGTH #VIDEO: The #OdessaTX #activeshooter rams stolen USPS van into Odessa & Midland police before being shot & killed outside the Cinergy Theater— Chris (@NewButNotABot) September 1, 2019
Vid J. Vicknair#breaking #breakingnews #odessa #midlandshooting #Midland #texasshooting #MassShooting #odessashooting pic.twitter.com/VPvZTIII9Y
#texasshooting So many shootings in the US. This country needs new gun laws. Fuck NRA and protect your citizens #Texas https://t.co/Go2I6INbcP— Didarius☀️ (@Didarius_) August 31, 2019
H.J
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