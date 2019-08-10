K24 – ههولێر:
بهرهبهیانی ئهمڕۆ هاوكات لهگهڵ رۆژی عهرهفه، سهرۆكایهتی گشتیی كاروباری ماڵی خودا و مزگهوتی نهبهوی، دهستیكرد به گۆڕینی بهرگی كهعبه، كه لای موسڵمانان ماڵێكی پیرۆزی خودایه لهسهر زهوی و رووگهی موسڵمانانه.
بهرگی ماڵی خودا له قوماشی حهریری چنراو به ئاڵتوون درووستكراوه.
ساڵانه له چنین و رازاندنهوهی بهرگی كهعبهدا 675 كیلۆگرام حهریری پوخته و 100 كیلۆگرام داوی زیوی رووپۆشكراو به ئاوی زێڕ و 120 كیلۆگرام داوی ئاڵتوونی بهكاردێت، كه له رێگهیانهوه ئایهتی قورئان لهسهری نهخشێندراوه و كۆی گشتیی تێچووی بهرگهكهش 4.6 ملیۆن دۆلاره.
القطع المذهبة في ثوب #الكعبة_المشرفة:— صحيفة المدينة (@Almadinanews) August 10, 2019
- 11 قطعة لحزام الكعبة
- 6 قطع تحت الحزام
- 4 قطع صمدية
- 12 قنديلاً تحت الحزام
- 5 قناديل فوق ركن الحجر الأسود
- ستارة باب الكعبة
-الحلية الذهبية لـ (الركن اليماني، الحجر الأسود، ميزاب الكعبة)
-#حج_1440#يوم_عرفه2019 pic.twitter.com/yciWdHqZFi
تبديل كسوة الكعبة المشرفة فجر يوم عرفة https://t.co/mYdJqkRHWU pic.twitter.com/kgu97q3AFd— الوطن الإلكترونية (@WatanNews) August 10, 2019
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