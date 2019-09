K24 - هه‌ولێر:

شیكه‌ره‌وه‌یه‌كی پێشووی ئاژانسی هه‌واڵگری ناوه‌ندی ئه‌مه‌ریكا (CIA)ی له‌ كتێبێكدا، باس له‌ ناوه‌ڕۆكی په‌یوه‌ندییه‌كی ته‌له‌فۆنی نێوان ڤلادیمێر پوتن، سه‌رۆكی رووسیا و جۆرج بوش، سه‌رۆكی پێشووتری ویلایه‌ته‌ یه‌كگرتووه‌كانی ئه‌مه‌ریكا ده‌كات.

به‌ گوێره‌ی كتێبه‌كه‌، دوو رۆژ به‌ر له‌ هێرشه‌كه‌ی 11ی سێپتێمبه‌ری 2001 بۆ سه‌ر هه‌ردوو تاوه‌ری بازرگانی نێوده‌وڵه‌تی له‌ نیویۆرك، ڤلادیمێر پوتن له‌ رێگه‌ی په‌یوه‌ندییه‌كی ته‌له‌فۆنی جۆرج بوشی له‌ هێرشه‌كه‌ ئاگادار كردووه‌ته‌وه‌.

ئه‌و نووسه‌ره‌ له‌ كتێبه‌كه‌یدا ده‌ڵێت: "پوتن له‌ په‌یوه‌ندییه‌كی ته‌له‌فۆنیدا بوشی ئاگادار كرده‌وه‌ كه‌ هه‌واڵگری رووسیا تێبینی ئه‌نجامدانی هێرشی تیرۆریستی كردووه‌ (هه‌ندێكیان ده‌مێكه‌ ئاماده‌كاری بۆده‌كرێت) و سه‌رچاوه‌كه‌شی ئه‌فغانستانه‌".

جۆرج بیب، نووسه‌ری كتێبه‌كه‌یه‌ و له‌ سه‌روبه‌ندی هێرشه‌كه‌دا، شیكه‌ره‌وه‌ی ئاژانسی هه‌واڵگری ناوه‌ندی ئه‌مه‌ریكا بووه‌ و له كتێبێكدا به‌ناوی "ته‌ڵه‌ی رووسیا: چۆن شه‌ڕی سێبه‌ری ئێمه‌ له‌گه‌ڵ رووسیا ده‌بێته‌ كاره‌ساتێكی ئه‌تۆمی The Russia Trap: How Our Shadow War with Russia Could Spiral Into Nuclear Catastrophe"، باس له‌ هه‌ندێك نهێنی و ورده‌كاریی ئه‌و سه‌رده‌مه‌ باس ده‌كات، كه‌ ناوه‌ڕۆكی ئه‌و په‌یوه‌ندییه‌ ته‌له‌فۆنییه‌، یه‌كێكه‌ له‌ ورده‌كارییه‌كان.