Diyarbakır’da sempozyum: 10 ülkeden 60 bilim insanı katılıyor

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41’inci Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 17-21 Haziran’da Diyarbakır’da düzenlenecek.

Sempozyumda ABD, İtalya, Almanya, Kanada, İngiltere, Avusturya, İsviçre, Belçika, Fransa ve Japonya’dan yaklaşık 60 bilim insanı ağırlanacak.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, sempozyumda, Türkiye’de geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Türk ve uluslararası bilim insanlarınca gerçekleştirilen arkeolojik kazılar, yüzey araştırmaları ve bu çalışmalarda ele geçen buluntular üzerindeki arkeometrik çalışmalara ilişkin bildiriler sunulacak.

Açılış töreninde, yaklaşık 400 akademisyenin yanı sıra milletvekilleri, yerel kurum ile kuruluşların temsilcileri ve öğrenciler de yer alacak.

Sempozyum süresince Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi’nde çeşitli illerde arkeoloji konusunda çalışan bilimsel kuruluş, yayınevi ve şirketler tarafından tanıtım ve satış standı açılacak.