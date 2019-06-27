Duhok’ta 3600 yıllık keşif!

K24 - DUHOK

Duhok’ta, 3600 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen Mitaniler dönemine ait antik bir şehir ortaya çıkarıldı.

K24’e konuşan Duhok Tarihi Eserleri Müdürlüğü sorumlusu Dr. Hasan Ahmed, “Bu antik yerleşim birimi, Mitaniler döneminden kalma büyük bir şehir. Aynı zamanda Kürdistan tarihinde önemli bir kazanımdır” dedi.

Antik kentin tarihinin, millattan önce 1600 yılına uzandığını belirten Dr. Ahmed, “Burada çok sayıda antik parça, el yazması ve çivi yazısı kalıntısı bulundu. Bugün düzenleyeceğimiz basın toplantısında bu parçaları göstereceğiz” diye konuştu.

Antik şehrin, Dicle Nehri’nin doğu kıyısında kurulduğunu günümüzde Sêmêl ilçesi yakınlarına denk düştüğünü kaydeden Dr. Ahmed, burada çok sayıda büyük saray ve yapının kalıntılarına rastlandığını ifade etti.

Alman bilim insanlarıyla birlikte çok sayıda araştırmaya imza atan Duhok Tarihi Eserler Müdürlüğü’nün bu son keşfi, Alman partnerlerini de heyecanlandırdı.

Almanya’da da bu antik şehrin keşfiyle ilgili bir tanıtım konferansının gerçekleştirilmesi bekleniyor.