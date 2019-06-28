K24 ÖZEL - Diyarbakır'da Dengbêj Evi’ne ilgi hiç azalmıyor

K24 - DİYARBAKIR

Sözlü Kürt edebiyatının temelini oluşturan dengbêjlik, Diyarbakır’da Dengbêj Evi’nde yaşatılıyor.

Dengbêjler dilden dile aktarımla günümüze ulaşan bu sanatın kendilerinden sonra da devam etmesi için uğraş veriyor.

2007 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nce açılan Dengbêj Evi'nde 12 yıldır kılamlar, stranlar söyleniyor.

Dengbêjler divanında bir araya gelen dinleyiciler de hem eski hikayeleri hem Kürtçe eserleri hem de dengbêjleri dinleme olanağı buluyor.

Dengbêjler, dengbêjlerin Kürt dilinin korunmasında önemli bir faktör olduğunu belirterek, yeni nesil için de önemli bir yeri olduğunu ifade ediyor.

K24’e konuşan Dengbêj Hacı Şerif Farqini, şunları söylüyor:

“Nerede bir ağa, bey ve mir vardıysa, gittikleri her yerde onlara eşlik eden bir dengbêj de vardı. Gittikleri yerlerde divan tamamlandığında, onlar 666 dilde, kendi anadillerinde eserleri seslendirirdi. Anadilinde şarkılar söylendikçe dil korundu ve bugüne kadar sürdürüldü.”

K24’ün sorularına yanıt veren Dengbêj Ömer ise, “Dengbêjlik bizim kültürümüzdür. Biz her zaman şunu diyoruz: Eğer dengbêjlik olmasaydı, bu halkın yaşadıkları hiçbir zaman ortaya çıkmazdı. Allah’ın izni ve dengbêjler sayesinde halkımızın yaşadıkları kaybolmadı ve hafızamızda yer aldı” ifadelerini kullanıyor.

Haftanın altı günü açık olan Dengbêj Evi’ni, günde yaklaşık 200 kişi ziyaret ediyor.