Nobel ödüllü yazar Morrison hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

"Afro-Amerikan" edebiyatının tanınması ve gelişmesinde önemli rol oynayan Morrison, 88 yaşındaydı.

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi ABD'li yazar Toni Morrison'ın yayıncısı Alfred Knopf, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 88 yaşındaki yazarın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Morrison, 1993'te Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan ABD'li ilk siyahi kadın yazar olmuştu.

11 eseri bulunan Morrison, 1988'de ''Beloved'' adlı romanıyla Pulitzer Ödülü'nü kazanmıştı. Roman, köleleştirilen Afro-Amerikalı bir kadın olan Margaret Garner’ın gerçek hikayesinden esinlenilerek yazıldı.

Morrison, 2012 yılında da eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından "Özgürlük Madalyası" ile onurlandırılmıştı.

Nobel Ödülü'ne kadar altı roman yazan Morrison, ölümüne kadar beş roman daha yazdı.

“God Help the Child” isimli son romanı 2015'te yayımlanan Morrison, 2010'da oğlunun ölümü de dahil olmak üzere en zor zamanlarında yazarlık yaptı.

Yazar, eserlerinde çoğunlukla ABD'deki ırkçılık ve bunun yıkıcı sonuçlarını konu ediniyordu.