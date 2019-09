71’inci Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: İşte kazananlar...

HABER MERKEZİ

71’inci Emmy Ödülleri Pazar gecesi düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Drama dalında en çok adaylığı elinde bulunduran Game of Thrones (32) ve komedi dalında en çok adaylığı elinde bulunduran The Marvelous Mrs. Maisel (20) oldu ancak, geceye damgasını Fleabag ve Chernobyl vurdu.

İşte kazananlar:

En İyi Drama: Game of Thrones

En İyi Komedi: Fleabag

En İyi Mini Dizi: Chernobyl

En İyi TV Filmi: Bandersnatch (Black Mirror)

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Billy Porter (Pose)

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Jodie Comer (Killing Eve)

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Bill Hader (Barry)

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi / TV Filmi): Jharrel Jerome (When They See Us)

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi / TV Filmi): Michelle Williams (Fosse / Verdon)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama): Peter Dinklage (Game of thrones)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama): Julia Garner (Ozark)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi): Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi): Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi / TV Filmi): Ben Whishaw ( A Very English Scandal)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi / TV Filmi): Patricia Arquette (The Act)

En İyi Yönetmen (Drama): Jason Bateman (Ozark)

En İyi Senaryo (Drama): Jesse Armstrong (Succession)

En İyi Yönetmen (Komedi): Harry Bradbeer (Fleabag)

En İyi Senaryo (Komedi): Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

En İyi Yönetmen (Mini Dizi / TV Filmi): Johan Renck (Chernobyl)

En İyi Senaryo (Mini Dizi / TV Filmi): Craig Mazin (Chernobyl)

En İyi Yarışma Programı: RuPaul's Drag Race