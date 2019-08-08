İngiliz vekiller: Göbeklitepe’de insanlık için önemli bir adım atılıyor

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Urfa’ya gelen İngiliz parlamenterler, ziyaret ettikleri "tarihin sıfır noktası" olarak değerlendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'ye hayran kaldı.

İngiliz Muhafazakar Parti Milletvekilleri Sheryll Murray, David Morris, Mark Menzies ve David Amess, geldikleri Urfa'da Göbeklitepi'yi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

AA’ya konuşan İngiliz Milletvekili Murray, binlerce yıl öncesine ait Göbeklitepe'den çok etkilendiğini söyledi.

Göbeklitepe'nin İngiltere'nin Wiltshire bölgesinde bulunan Stonehenge yapısından farklı olduğunu ifade eden Murray, "Stonehenge ile Göbeklitepe birbirinden farklı. Stonehenge'de bulunan taşlar serbest duruyor. Buradaki kazılar henüz başında belki ilerlediğinde bilim adamları birbirleriyle bağlantı kuracaklar. Burada gördüğümüz şeylerin diğer insanların da görmesini ve benim yaşadığım deneyimi yaşamalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Muarray, "Buradaki deneyimimiz gerçekten çok özel. Bütün insanlar buraya gelerek Göbeklitepe'yi görmeli. Burada olduğumuz sürece ciddi saygı gördük, kendimizi çok güvende hissettik" diye konuştu.

“MUTEŞEM BİR YER”

İngiliz Milletvekili David Morris ise Göbeklitepe'nin insanı çok etkileyen muhteşem bir yer olduğunu belirterek, buradaki yapının Mısır'daki piramitlerden ve İngiltere'deki Stonehenge'den daha eski olduğunu söyledi.

Göbeklitepe'nin insanlık tarihi açısından önemli bir yer olduğunu ve herkesin gelip görmesi gerektiğini aktaran Morris, şöyle devam etti:

"Burada insanlık için önemli bir adım atılıyor. Tüm dünyadaki insanları Göbeklitepe'ye davet ediyorum. İnsanların buraya gelip destek vermesini öneririm. Bu yeni bir sayfanın açılmasında yardımcı olacaktır. Toprağın altında kalmış tarihi gün yüzüne çıkarmak için atılmış bir adım tüm dünya bunu desteklemeli. Buradaki ziyaretçilere baktığımda farklı ülkelerden misafirler var güvenlikle ilgili her hangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum."

“10 BİN YIL ÖNCESİNE DAİR BİR ANIYI BULABİLİRSİNİZ”

İngiliz Milletvekili David Amess, binlerce yıl öncesinde yapılmış olan Göbeklitepe'nin kendisini çok etkilediğini söyledi.

Göbeklitepe'yi herkesin görmesi gerektiğini bildiren Amess, İngiltere'ye döndüğünde kendisinin de buranın gezilmesi için insanlara tavsiyelerde bulunacağını ifade etti.

“İngiltere'ye döndüğümde kesinlikle insanlara Göbeklitepe'yi görmeleri noktasında tavsiyelerde bulunacağım” diyen Amess, “Denizi, kumu, güneşi bir çok yerde bulabilirsiniz ama çok nadir yerde 10 bin yıl gerisine dair bir anıyı bulabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

İngiliz Milletvekili Mark Menzies ise Göbeklitepe'nin insanı etkileyen muhteşem bir yer olduğunu belirterek, İngiltere'de tarihi yerlere meraklı birçok insan olduğunu ve burayı gelip göreceklerine inandığını söyledi.