K24 ÖZEL - Avrupa’nın en büyük Kürt Film Festivali başlıyor

Adem Özgür

Bu yıl 1 - 7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak 9’uncu Berlin Kürt Filmleri Festivali’nde 40’tan fazla film gösterilecek.

Festivalde, Kürt kadınlarının kendi toprakları ve diasporadaki farklı yaşam pratikleri görünür kılınacak ve festival Eva Husson’ın “Girls of the Sun” (Güneşin Kızları) filmi ile açılacak.

Mitosfilm tarafından düzenlenen festivalin 9’uncusu, Berlin Kültür Senatosu ve Goethe Enstitüsü tarafından destekleniyor.

Öte yandan, festival kapsamında, Kürtlerle ilgili film yapan Avrupalı yönetmenlere ait birçok kurmaca ve belgesel filmin gösterimi yapılacak.

Festivalde Kürt sinemasına ilişkin farklı konuların tartışıldığı paneller, okuma etkinlikleri ve konserler de düzenlenecek.

Festivalin bu yılki küratörlüğünü Lea Drescher yapacak.

DRESCHER: KÜRT SİNEMASI DÜNYAYA YAYILMIŞ DURUMDA

K24’e konuşan festival küratörü Lea Drescher, festival kapsamında 40’tan fazla kısa film, belgesel ve sinema filminin gösterileceğini söyledi.

Festivalde sadece Kürt yapımcılarının değil, Avrupalı yönetmenlerin Kürtlerle ilgili çektikleri filmlerinin de yer alacağını belirten Drescher, şöyle devam etti:

“Kürt sineması tüm dünyaya yayılmış durumda. Festival, bir haftadan fazla bir süre, çok kültürlü şehir olan Berlin'de Kürt film yapımcılığını bir araya getiriyor. Öte yandan Berlin birçok Kürt’ün evi. Ayrıca birçok film yapımcısı ya burada doğmuş ya da sürgünde Berlin'de yaşamaktadır.”

Festivalin sosyal bölünmelere ve önyargılara karşı çıkmayı amaçladığını ifade eden Lea Drescher, “Bu bağlamda festival, çeşitli Kürt gerçekliklerine yönelik samimi ve kişisel görüşleriyle, farklı insanlar ve kültürler arasında aracılık eder” şeklinde konuştu.

“FESTİVAL, KÜRT GERÇEKLERİYLE İLGİLİ SAMİMİ BİLGİLER SAĞLAMAKTADIR”

Lea Drescher, festivalin hedefinden de söz ederek, şöyle devam etti:

“Toplumsal ve siyasal olaylar hakkındaki soyut-kısa haberlere ek olarak, toplumsal hakikatleri yakın perspektiflerle birbirine yakınlaştırmak ve yüz yüze değişim oluşturmak özellikle önemlidir. Ayrıca Kürtler hakkındaki görüşler ile Kürtlerin bakış açıları arasında arabuluculuk yapmak. Sanat ve film yapımcılığı ortamı, Kürt gerçekleriyle ilgili samimi ve derin bilgiler sağlamaktadır.”

YUSUFİ: BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

K24’e konuşan festivalin organizatörlerinden Husam Yusufi de söz konusu festivalin Kürt sineması alanındaki en büyük festivallerden biri olma özelliğini taşıdığını belirtti.

Festivalde, 40 sinema filminin yanı sıra Kürdistan’ın tüm parçalarından kısa film ve belgesellerin gösterime sunulacağını kaydeden Yusufi, Avrupalı bazı yönetmenlerin filmlerinin de gösterime sunulacağını ifade etti.

Bu yılki festivalde kadın konusuna önem verildiğini vurgulayan Yusufi, Kürdistan ve Ortadoğu’daki kadınların durumunu ele alan Kürtçe sinemaya önem verildiğini ifade etti.