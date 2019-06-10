Dünya

Ünlü rapçi Bushwick Bill hayatını kaybetti

Kurdistan24 -Türkçe Kurdistan24 -Türkçe |
Ünlü rapçi Bushwick Bill hayatını kaybetti
ABD Rapçi Bushwick Bill Ölüm

HABER MERKEZİ

ABD'li ünlü rap şarkıcısı Bushwick Bill 52 yaşında hayatını kaybetti.

Geto Boys grubunun üyesi olan ünlü rap şarkıcısının ilerleyen pankreas kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşama gözlerini yumduğu bildirildi.

Gerçek adı Richard Shaw olan rap şarkıcısının, Pazar günü yerel saat ile 9.35'te Colorado'da bulunan hastanede öldüğü bildirildi.

Bushwick Bill'in menajeri, rap şarkıcısının tedavi gördüğü esnada bile bir turne düzenlemek istediğini söyledi.

Ilişkili Görseller
Ilişkili Makaleler