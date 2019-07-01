Fazıl Say’la konsere hazırlanıyor: ‘Mozart değil Bager olacağım’

Ercan Dağ/İSTANBUL

Sosyal medyada yayılan videosuyla büyük beğeni toplayan 7 yaşındaki Muşlu Bager Çalışcı, ünlü piyanist Fazıl Say’la birlikte solo konser verecek.

Muşlu Bager Çalışcı, dünyada çok az kişinin sahip olduğu kusursuz bir kulağa sahip. Doğada duyduğu sesleri notaya dökebiliyor. Muş’a bağlı Ağartı köyünde verdiği konser ile adını duyuran Bager, kendisini İstanbul’da konserine davet eden ünlü piyanist Fazıl Say ile bir araya geldi ve piyano çaldı. Bager’in müzik öğretmeni Caner Keser, Fazıl Say ile Bager’in iki yıl içerisinde bir solo konser düzenleyeceğini söyledi.

Doğuştan görme engelli olan ve absolut (kusursuz) kulağa sahip Bager, Ağartı köyünde verdiği konser ile dikkat çekmiş ve bunun üzerine ünlü piyanist Fazıl Say tarafından İstanbul’daki konserine davet edildi.

Konser öncesi biraya gelen Say ve minik piyanist beraber piyano çaldı.

K24’e konuşan Bager, iyi bir piyanist olup köydeki çocuklara müzik eğitimi vermeyi hedeflediğini söylüyor.

Bager, piyano çalınca kendini çok mutlu hissetiğini dile getirdi.

Babası Mehmet Çalışcı ve müzik öğretmeni Caner Keser, Bager’in dünyada çok az kişinin sahip olduğu kusursuz bir kulağa sahip olduğuna dikkat çekerek ileride iyi bir piyanist olacağına inanıyorlar.

Baba Çalışcı, oğluna Mozart gibi iyi bir müzisyen olabileceğini söylemesine karşılık Bager, “Baba ben neden Mozart olayım? Niçin Bager olmayayım ki?” diyor.