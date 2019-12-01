Oleg Sentsov 2018’de kazandığı Sakharov Ödülü’nü teslim aldı

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Ukraynalı yönetmen ve insan hakları savunucusu Oleg Sentsov, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 2018 yılında kendisine layık gördüğü Sakharov Ödülü’nü Fransa'nın Strasbourg kentinde bugün teslim aldı.

AP Başkanı David Sassoli'nin katılımıyla düzenlenen törende konuşan Sentsov, "Ödülü tüm Rus hapishanelerinde bulunan siyasi mahkumlar adına alıyorum" dedi.

Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesine karşı çıkan Sentsov, 2014 yılında Moskova tarafından gözaltına alınmış, "terör saldırısı hazırlığı" suçlamasıyla 20 yıl hapse mahkum edilmişti. Bu durum uluslararası kamuoyunun tepkisine yol açmıştı.

Sentsov, Rusya ile Ukrayna arasında eylül ayında yapılan 70 esir ve tutuklu değişiminde serbest bırakılmıştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Aralık'ta Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya liderlerinin katılımıyla, Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek.

AP’nin insan hakları ve ifade özgürlüğünü savunanlara verdiği Sakharov Ödülü'nün bu yılki sahibi Çin'de cezaevinde bulunan Uygur entelektüel İham Tohti oldu.

AP Sakharov ödülünü 1988 yılından bu yana her yıl dünya çapında düşünce özgürlüğünü savunan kurum veya kişilere veriyor.