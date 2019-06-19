Fed kararı öncesi dolarda son durum

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) iki günlük para politikası toplantısı öncesinde dolar 5.85 seviyesinin üzerinde seyrediyor.

Serbest piyasada dolar güne 5.86 seviyesinde dikey yönlü başlarken, euro 6.57’den işlem görüyor.

Döviz kurları dün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin para politikasında gevşeme sinyali verdiği açıklamalar ve Trump'ın Fed'e yönelik mesajlarıyla düşerken piyasalarda ralli yaşandı.

Gece geç saatlerde ise Bloomberg News'in Trump yönetiminin temmuz başında S-400 teslimatı başladığında Türkiye'ye 3 yaptırım seçeneğini değerlendirdiği iddiasıyla 5.91'e kadar çıktı.

Fed'in faiz kararını açıklayacağı toplantı öncesinde güvercin mesaj beklentisinin ağır basması ve gün ortasında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi'nin açıklamalarıyla dolar/TL 5.81 TL'ye, euro ise 6.52'ye kadar inmişti.

Trump dolar karşısında değeri düşen euro nedeniyle AB'nin ABD ile rekabette haksız avantaj sağladığını belirtti. ABD basınında Fed toplantısı öncesi Trump'ın para politikasını beğenmediği Başkan Powell'ı görevden almak için yol aradığı haberleri de piyasaları etkiledi.