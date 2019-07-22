Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

HABER MERKEZİ
İstanbul serbest piyasada dolar 5,6690 liradan, euro 6,3640 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 5,6670 liradan alınan dolar, 5,6690 liradan satılıyor. 6,3620 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,3640 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6440 lira, euronun satış fiyatı ise 6,3460 lira olmuştu.
Geçtiğimiz hafta ABD ile yaşanan S-400 geriliminde hafta boyunca 5,70 TL bandında seyreden dolar kuru, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım konusunda yaptığı ilk açıklamanın ardından 5,64 TL seviyelerine inmişti.
Öte yandan piyasalar, ABD - Türkiye ilişkilerinin yanı sıra Merkez Bankası'nın (MB) 25 Temmuz'daki toplantısına odaklandı.
MB’nin faizde ne kadarlık indirime gideceği kurun yönünde belirleyici olacak.
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