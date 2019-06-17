Döviz haftaya yükselişle başladı

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Dolar yeni haftaya yükseliş eğilimiyle 5.92 seviyesinden başlarken, euro 6.64’le güne başladı.

Dolar/TL'de İstanbul seçimlerinin yapılacağı 17 Haziran haftasında piyasalar iç ve dıştan gelecek yoğun veri ve haber akışını izleyecek.

Dolar kuru bir önceki hafta bayram tatili ve küresel ekonomideki pozitif havayla 5.70 altına indikten sonra tatil dönüşü 5.77 ile başladığı geçen haftayı 5.90 üzerinde kapatmıştı.

Rus yapımı S-400 hava savunma füze sistemlerinin teslimatıyla ilgili Rusya ve Türkiye'den gelen açıklamalar karşısında ABD Savunma Bakanlığı'nın mektubunun sızdırılması ve iki tarafında geri adım atmayacağını belirten karşılıklı açıklamalarının ardından kur kademe kademe yükseldi.

Cuma gecesi Moody's'in Türkiye'nin notunu düşürmesiyle de dolar/TL'de 5.90 üzeri görüldü.

Yenilenecek İstanbul seçimleri öncesi, piyasalarda yoğun bir haber ve veri akışı var.