TCMB’den faiz kararı

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TCMB Başkanı Murat Uysal, başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 425 baz puan indirerek yüzde 24’ten yüzde 19.75’e indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıkladı.

Merkez kararı sonrası kur ilk tepki olarak 5.70'ten 5.7681'e yükseldi.

Açıklamada enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Cari işlemler dengesinde iyileşmenin sürmesini bekleyen Para Politikası Kurulu, gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının genişleyici para politikası adımları atma olasılığının da arttığını belirtti.

Enflasyon görünümündeki iyileşmeye dikkat çeken Merkez Bankası yılın ikinci çeyreğinde işlenmemiş gıda ve enerji fiyatlarındaki yavaşlamanın da katkısıyla belirgin bir düşüş sergileneceğini duyurdu.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin karar ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 6 Temmuz'da görevden alınarak yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal atanmıştı. Temmuz ayı toplantısı Uysal'ın başkanlığında yapılacak ilk Para Politikası Kurulu toplantısı oldu.

13 Eylül 2018'de politika faizini 6.25 puan artırarak yüzde 24'e çıkaran ve o tarihten bu yana faizleri sabit bırak Merkez Bankası, 24 Şubat 2015'ten bu yana ilk indirimini de gerçekleştirmiş oldu.