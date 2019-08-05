Piyasalar yeni haftaya hareketli başladı

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Piyasalar geçen hafta Trump'ın 300 milyar dolarlık Çin ürününe ek vergi koyma kararının ardından yeni haftaya Çin'in karşılığıyla uyandı.

Çin, ABD tarım ürünlerinin ithalatının durdurulacağını açıkladı. Dolar/yuan 11 yıl sonra 7 seviyesini aşarken, risk iştahının azalmasıyla gelişen ülke kurları da dolar karşısında düştü.

Dolar kuru 5.55 seviyesinden 5.60 bandına çıktı. İçeride ise bu hafta açıklanacak enflasyon ve jeopolitik riskler izleniyor

Dolar kuru, Fed kararının yarattığı kısa süreli dalgalanmanın ardından cuma günü Trump'ın Çin'e getirdiği ek vergilerle yeniden 5.60 üzerine çıkmış ancak haftayı 5.55 seviyesinde kapatmıştı.

Avrupa'da PMI ve dünya genelinde Merkez Bankaları toplantılarının izleneceği hafta öncesine Çin'den ABD'ye misilleme geldi ve piyasalarda bozulma başladı.

Çin, kamu şirketlerinden ABD'den tarım ürünleri ithalatını durdurmalarını istedi. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmedi ancak kaynaklar Çinli tarım şirketlerinin ticaret görüşmelerinin gidişatını izleyeceği ve Amerikan tarım ürünleri alımını durdurdukları belirtiliyor.

Bu sabahı dolar kuru 5.60 seviyesinde. Euro 6.23, sterlin ise 6.80 üzerinde. Güvenli liman olarak görülen altın fiyatı ise yukarı yönlü.

Piyasalarda Çin’in Perşembe günü açıklanacak ticaret verileri yakından izlenecek. Temmuz ayında ihracatta yıllık yüzde 2,2 ve ithalatta yüzde 7,6 düşüş beklentisi ile beraber artan ticaret gerilimine yönelik projeksiyonlara bakılacak.

Öte yandan Norveç, Yeni Zelanda, Avustralya, Hindistan, Filipinler ve Tayland merkez bankalarının faiz kararları izleniyor.

İçeride ise Türkiye'nin bu hafta açıklanacak enflasyon verisi ve jeopolitik riskler öne çıkıyor.