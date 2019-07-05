Dolar ve euroda son durum

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İstanbul serbest piyasada dolar 5,6020 liradan, euro 6,3240 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,6000 liradan alınan dolar, 5,6020 liradan satılıyor. 6,3220 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,3240 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,5990 lira, euronun satış fiyatı ise 6,3240 lira olmuştu.

Dolar/TL, G-20 Liderler Zirvesi’nin ardından S-400 hava savunma sistemleri meselesinde yumuşama ve bir formül üzerinde uzlaşılabileceği beklentisiyle başlayan gerilemesini sürdürüyor.

Seçimin sona ermesi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinin ardından 5,70 altına inen kur, enflasyondaki düşüş, FED'in parasal sıkılaşmaya son vermesi, dolar endeksinin düşmesi ve merkez bankalarının genişlemeye başlamasıyla gelişen ülkeler lehine pozitfi seyir sürüyor.

Analistler küresel risk iştahındaki artışla yüksek faiz sunan Türkiye'ye yönelik ise iştahın ve TL varlıklara talebin arttığını belirtiyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Öte yandan, küresel piyasalarda ABD ve müttefikleri ile İran arasındaki diplomatik gerilime ilişkin endişeler önemini korurken, bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde düşük hacimli dalgalı bir seyir bekleniyor.

New York borsasında dün pay piyasalarında tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, uluslararası piyasalarda dolar endeksi 96,7 civarında ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1,94 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak haziran ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası açısından önem taşıdığına işaret ederek, veri öncesi varlık fiyatlarında düşük hacimli yatay bir seyir beklediklerini söyledi.

Mayıs ayında 75 bin olarak açıklanan tarım dışı istihdam verisinin 100 binin altında gelmesinin erken bir faiz indirimini beraberinde getireceğini aktaran analistler, piyasa beklentisinin ise 160 bin civarında bulunduğunu bildirdi.

Avrupa tarafında dün pay piyasalarında ticaret gerilimi endişelerinin gündemde kalması ile karışık bir seyir izlenirken, euro/dolar paritesinin 1,1280 seviyelerinde 3 gündür süren yatay hareketine devam ettiği görüldü.

Fransa'da CAC 40 endeksi günü yatay tamamlarken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 yükseldi, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,08 geriledi.