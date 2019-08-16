Dolar ve euroda son durum

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İstanbul serbest piyasada dolar 5,5600 liradan, euro 6,1760 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,5580 liradan alınan dolar, 5,5600 liradan satılıyor. 6,1740 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,1760 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,5750 lira, euronun satış fiyatı ise 6,2060 lira olmuştu.

Kur, dün 5,60'ın üzerini görmesinin ardından yeniden düşüşe geçmişti.

Türkiye piyasalarının bayram nedeniyle kapalı olduğu günlerde küresel resesyon endişeleriyle global piyasalarda sert satış baskısı yaşanmıştı.

MERKEZ BANKASI'NIN DÖVİZ REZERVLERİ ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt döviz rezervi bir haftada 3 milyar 817 milyon dolar artış kaydetti.

Bir önceki hafta 75 milyar 400 milyon dolar olan rezerv, 9 Ağustos ile sona eren haftada 79 milyar 217 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası brüt döviz rezervi 3 Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

Merkez Bankası toplam rezervi 98 milyar 569 milyon dolardan 104 milyar 110 milyon dolara çıktı. Merkez Bankası'nın toplam rezervi 1 Mart'tan bu yana ilk kez 100 milyar doları aştı.