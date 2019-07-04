Dövizde son durum

HABER MERKEZİ
İstanbul serbest piyasada dolar 5,6190 liradan, euro 6,3500 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,6170 liradan alınan dolar, 5,6190 liradan satılıyor. 6,3480 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,3500 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6330 lira, euronun satış fiyatı ise 6,3630 lira olmuştu.
Dolar, ABD hazine tahvil getirilerindeki düşüşün Fed'in on yıldır ilk kez bu ay faizleri düşüreceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle yen karşısında bir haftanın dip seviyesine yakın işlem görüyor.
Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks hafif düşüşle 96.712 seviyesinde bulunuyor.
G-20 zirvesinde atılan olumlu adımlar neticesinde düşüş yaşamaya başlayan dolar ve euro, ivmeli düşüşünü sürdürüyor.
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