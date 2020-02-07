Dolar ve euroda son rakamlar

HABER MERKEZİ
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9890 liradan, euro 6,5780 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,9870 liradan alınan dolar, 5,9890 liradan satılıyor. 6,5760 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,5780 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9850 lira, euronun satış fiyatı ise 6,5820 lira olmuştu.
ABD’de istihdam verileri izlenecek. ABD'de tarım dışı istihdamın 158 bin artacağı, işsizlik oranının yüzde 3,5 olarak kalacağı tahmin ediliyor.
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