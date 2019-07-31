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Fed, politika faizini yüzde 2-2,5 aralığına çekti. İskonto faiz oranını ise 25 baz puan indirerek yüzde 2,75'e getirdi.

ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı.

Fed 2008 yılından bu yana ilk kez faiz indirimine gitti. Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faiz yüzde 2,0 - 2,25 seviyesine çekildi.

Fed'den yapılan açıklamada görünüm üzerindeki belirsizliklerin sürdüğü, ABD Merkez Bankası'nın da buna göre hareket edeceği belirtildi.

Faiz indirimine gerekçe olarak ise küresel gelişmeler ve zayıf enflasyon gösterildi.

Fed, en son 1 Mayıs 2008 tarihinde faizleri 25 baz puan aşağı indirmişti.

Fed'in 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından piyasalarda Dolar/TL kuru 5,5225 seviyelerinden 5,5562 seviyelerine yükseldi.