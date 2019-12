Küresel borçta rekor

HABER MERKEZİ

Küresel kriz sonrası yaşanan parasal bolluğun etkisiyle özel şirket ve hane halkı borçları 250 trilyon dolarla tarihi rekor düzeye ulaştı.

Bu rakam, dünyanın toplam gayri safi millî hasılasının (GSYH) üç katına denk geliyor. Kişi başına düşen borç miktarı ise 32 bin 500 dolara yükseldi.

Küresel kamu, özel şirket ve hane halkı borçları 250 trilyon dolarla tarihi rekor düzeye ulaştı. Bu, dünyanın toplam GSYH'sinin üç katına denk geliyor. Yeryüzündeki her adam, kadın ve çocuk başına düşen borç miktarı ise 32 bin 500 dolar.

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) yayınladığı rapora göre, küresel borç stoğu 2019'un ilk yarısında 7.5 trilyon dolar arttı.

ARTIŞIN YÜZDE 60’I ÇİN VE ABD’DEN

Rapora göre Çin ve ABD ekonomileri borçtaki artışın yüzde 60'ından sorumlu. 2018 yılında 65.7 trilyon dolar olan kamu borçları ise rapora göre 2019'da 70 trilyon dolara ulaşacak.

Küresel borcun son on yılda 70 trilyon dolardan fazla artmasının en önemli nedeni rapora göre hükümetler ve finans dışı özel sektör. Her iki sektörün de borç stoğu son on yılda 27 trilyon dolar artmış.

Hane halkı en borçlu ekonomiler Avustralya ve Güney Kore iken ABD'deki eğitim kredileri ise 1.5 trilyon dolara ulaştı.