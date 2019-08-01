Dolarda Fed etkisi

HABER MERKEZİ

Dolar/TL, Fed'in politika faizi 25 baz puan indirmesine sınırlı bir tepki vererek 5.52'den 5.55'e çıkmasının ardından, Fed Başkanı Powell'ın aynı basın toplantısında faiz politikasıyla ilgili kafa karıştıran dört açıklamasıyla gece 5.58 - 5.62 arasında dalgalandı.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5770 liradan, euro 6,1720 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,5750 liradan alınan dolar, 5,5770 liradan satılıyor. 6,1700 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,1720 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,5370 lira, euronun satış fiyatı ise 6,1690 lira olmuştu.

Dolar kuru dün akşam açıklanan Fed'in faiz kararının ardından hareketlendi. Fed'in ticaret riskleri başta olmak üzere gelişmeler ve zayıf enflasyon nedeniyle 25 baz puan indirmesi ve bilanço daraltmayı 2 ay önce bitirme kararıyla dolar hafif yukarı yönlü hareket ederek 5.52'den 5.55 seviyesine çıktı.

Türk Lirası bu esnada, son dönemde Brezilya reali öncülüğünde dolar karşısında değerlenen ilk 5 para arasındayken Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısıyla birlikte kurdaki hareket terse döndü.

Fed Başkanı Powell, indirimin piyasalarda yayılmakta olan "uzun vadeli bir indirim döngüsü" ihtimalini kesin bir dille reddetmesi ve "Şunu kesin olarak söyleyebilirim. Uzun vadeli bir faiz indirim döngüsüne girmedik" demesiyle gelecek toplantılarda faiz indirimi olmayacağı fiyatlandı. Gelişmekte olan ülke paraları ve vadeliler satıcılı seyrederken, ABD tahvil faizleri yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump ise faiz kararına "Powell bizi her zamanki gibi hayalkırıklığına uğrattı" şeklinde tepki verdi.

Powell'ın açıklamalarının ardından ABD işsizlik verileri, tarım dışı istihdam ve PMI endeksi izleniyor. İçeride ise ABD ile ilişkiler ve jeopolitik riskler izlenmeye devam ediyor.