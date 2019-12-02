Trump’tan iki ülkeye uyarı

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ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya ve Arjantin'e para birimlerinde yapılan devalüasyon nedeniyle uyarıda bulundu.

Donald Trump, Twitter hesabından Brezilya ve Arjantin'e para birimlerinde yaptıkları devalüasyon nedeniyle tepki gösterdi.

Trump, “Devalüasyonlar bizim imalatçılarımız ve çiftçilerimizin mallarını adil şekilde ihraç etmelerini çok zorlaştırıyor” diyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Brezilya ve Arjantin para birimlerinde devasa devalüasyonlar yapıyorlar, bu çiftçilerimiz için iyi değil. Brezilya ve Arjantin'e tüm alüminyum ve çelik için tarifeleri yeniden tesis edilecek."

Öte yandan Fed'in para politikasını eleştiren Trump "Fed faizleri düşürmeli ve politikasını gevşetmeli" dedi.