TCMB faiz indirdi: Dolar düşüşte

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizini 3,25 puan indirerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti.

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştiren Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 3,25 puan indirerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti.

Para Politikası Kurulu, mevcut para politikası duruşunun, hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğunu bildirdi.

TCMB’nin faiz kararı öncesi 5,75 seviyesinden işlem gören dolar 5,68’e kadar geriledi. Euro ise 6,26 seviyesinde seyrediyor.

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiğini belirten Kurul, yılın ilk yarısında net ihracatın büyümeye katkısı devam ederken, yatırımlar zayıf seyrini koruduğunu, özel tüketim kademeli olarak katkısını artırdığını açıkladı.

Küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen, rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı artış eğilimini sürdürüldüğü, özellikle turizmdeki güçlü seyir doğrudan ve bağlantılı sektörler kanalıyla iktisadi faaliyeti desteklediği belirtildi.

Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmesinde bulunurken,enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlendiği bilgisini veren Kurul, TCMB olarak fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğinin altını çizdi.