ABD’li milyarder hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

Teksaslı milyarder iş insanı Ross Perot 89 yaşında hayatını kaybetti.

Geçmişte ABD başkanlığına iki kez adaylığını koyan milyarder iş adamı Teksaslı H. Ross Perot hayatını kaybetti.

Açıklamayı ailenin sözcüsü yaptı.

ROSS PEROT KİMDİR?

Fakir bir aileden gelen Ross Perot,1962'de bilgisayar hizmetleri devi Electronic Data Systems Corp'u kurdu.

1992'de George HW Bush ve Bill Clinton'a karşı bağımsız aday olarak cumhurbaşkanlığına aday oldu.

Oyların sadece yüzde 19'unu alabilen Perot, Bush karşısındaki yenilgisinin ardından Cumhuriyetçiler tarafından suçlandı.