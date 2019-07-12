Türkiye

S-400’lerin teslimatının ardından dolarda hareketlilik

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S-400’lerin teslimatının ardından dolarda hareketlilik
Türkiye Savunma Bakanlığı S-400 Dolar

HABER MERKEZİ

Türkiye Savunma Bakanlığı'nın S-400 teslimatına başlandığını açıklamasının ardından dolar 5,70 seviyesine çıktı.

Dolar/TL haftanın son işlem gününe hafifçe yükselişle başlamasının ardından Türkiye Savunma Bakanlığı'nın (MSB) S-400 açıklamasıyla 5,70 seviyesinin üzerini gördü.

Bakanlık açıklamasında "S-400 sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikaline bugün başlandı" denildi.

Kur, söz konusu haberin ardından 5,7097 ile gün içi yükseğini görmesi sonrasında yüzde 0,49 artıda 5,7009'dan alıcı buldu.

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