S-400’lerin teslimatının ardından dolarda hareketlilik

HABER MERKEZİ
Türkiye Savunma Bakanlığı'nın S-400 teslimatına başlandığını açıklamasının ardından dolar 5,70 seviyesine çıktı.
Dolar/TL haftanın son işlem gününe hafifçe yükselişle başlamasının ardından Türkiye Savunma Bakanlığı'nın (MSB) S-400 açıklamasıyla 5,70 seviyesinin üzerini gördü.
Bakanlık açıklamasında "S-400 sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikaline bugün başlandı" denildi.
Kur, söz konusu haberin ardından 5,7097 ile gün içi yükseğini görmesi sonrasında yüzde 0,49 artıda 5,7009'dan alıcı buldu.
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