Avrupa Merkez Bankası: Coronavirüsün etkisi geçici olabilir

HABER MERKEZİ

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) üst düzey yöneticileri, coronavirüs (2019-nCoV) salgınının küresel ekonomik belirsizliği arttırdığını ancak etkisinin kalıcı olmasının beklenmediğini açıkladı.

AMB Başkanı Christine Lagarde, çarşamba günü yaptığı açıklamada, "ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı tehdidi azalmış gibi görünse de, coronavirüs küresel ekonomiye yeni bir belirsizlik katmanı ekliyor" ifadesini kullandı.

AMB baş ekonomisti Philip Lane ise, salgın hastalıkların büyüme oranı ve ekonomiler üzerinde kısa vadeli bir etki yaratma eğiliminde olduğunu söyledi.

Lane, Çin'den tüm dünyaya yayılan coronavirüsün ekonomiye etkisi hakkında, “Oldukça önemli bir etki görebiliriz ama daha önemlisi, orta vadeli bir yönelime sahip olduğumuz para politikası için çok endişeli değiliz" ifadesinde bulundu.

AMB baş ekonomisti, 2003 SARS ve diğer salgınların doğal bir ölçüt olduğunu vurgulayarak, geçmiş salgın hastalıklar tarihinin ekonominin bu gibi etkenlerden uzun vadede etkilenmediğini gösterdiğini belirtti.

ULUSLARARASI MARKALAR ÇİN’DEKİ MAĞAZALARINI ART ARDA KAPATIYOR

Conovirüs salgınını sonrası Çin Borsası, bir haftalık yeni yıl tatili sonrası haftaya yüzde 8'in üzerinde değer kaybı ile başlamıştı.

Uluslararası markalar da art arda Asya ülkesindeki mağazalarını geçici olarak kapatma kararı alıyor.

Teknoloji devleri ve önemli markalar ise önemli bir kısmını kapatmış durumda.