Döviz yeni haftaya yükselişle başladı

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Serbest piyasada dolar yeni haftaya 5.85 seviyesinden başlarken, euro ise 6.62’den işlem görüyor.

Dolar/TL bayram tatili sırasındaki dalgalanmaya kaldığı yerden devam ediyor. Piyasalarının kapalı olduğu dönemde 5.66 ile son 2 ayın en düşük seviyesini gören kur, daha sonra ABD'den gelen tarım istihdam verisi, küresel daralma endişesi ve en önemlisi bugün Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik kaygılarla 5.83 üzerine çıktı.

Kurdaki hareketin ana nedeni olarak Türkiye - ABD ilişkileri ve S-400 ağırlığını koruyor.

Piyasalarda bu hafta içeride en önemli ekonomik gündem çarşamba günü toplanacak Merkez Bankası'nın PPK toplantısı ve çıkacak metin.

Hazine'nin iki ihalesi de işlemcilerin radarında. Dışarda ise ABD, Çin ve euro bölgesi ülkelerindeki enflasyon rakamları izleniyor.