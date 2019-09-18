Fed faiz kararını açıkladı

HABER MERKEZİ
Fed faiz indirimini 25 baz puan şeklinde gerçekleştirdi.
Açık Piyasa Komitesi (FOMC) dün başlayan toplantısı, bugün sona erdi. Toplantı sonunda ABD Merkez Bankası (Fed) bu gece faiz kararını açıkladı.
Fed 25 baz puan faiz indirimine gitti. Politika faizi yüzde 1,75-2.00 aralığına indi.
Rezerv fazlasına uygulanan faiz oranı (OIER) yüzde 2,10'dan oy birliğiyle yüzde 1,80'e indirildi. Beklenti yüzde 1,80 idi.
Karar metninin yayınlanmasının ardından Dolar Endeksi'nde (DXY) fazla değişiklik olmadı.
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