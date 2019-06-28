Dolar ve euroda son durum

HABER MERKEZİ

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7820 liradan, euro 6,5750 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,7800 liradan alınan dolar, 5,7820 liradan satılıyor. 6,5730 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,5750 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7620 lira, euronun satış fiyatı ise 6,5620 lira olmuştu.

Seçimlerin bitmesinin ardından piyasalarda odak noktası olarak ABD - Türkiye ilişkileri yakından takip ediliyor. G-20 Zirvesi kapsamında yarın yapılacak ikili görüşme öncesi fiyatlama ve yeni pozisyon oluşmuyor.

S-400 alımı nedeniyle bir süredir gergin devam eden ABD - Türkiye ilişkilerinde yaptırım ihtimalleri değerlendirilirken, ara formüller de tartışılıyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın, G-20’nin ardından temmuzda Türkiye’ye gidebileceği de belirtiliyor.

Bu yıl 14’üncü kez düzenlenen ve iki gün sürecek olan zirvede (28-29 Haziran), küresel ekonomi, ticaret ve yatırım, inovasyon, istihdam, kadınların güçlendirilmesi, çevre ve enerji konuları ele alınacak.