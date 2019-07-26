Faiz indiriminin ardından dövizde son durum

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İstanbul serbest piyasada dolar 5,6980 liradan, euro 6,3530 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,6960 liradan alınan dolar, 5,6980 liradan satılıyor. 6,3510 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,3530 lira olarak belirlendi.

Piyasaların merakla beklediği Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı açıklamasından sonra 5,71'den 5,77 seviyesine kadar yükselen dolar, tepki yükselişinin ardından bu düzeyde tutunamadı ve karar öncesi seviyesinin de altına geriledi.

Karar öncesi 6,36 civarında hareket eden euro ise 6,43 seviyesine yaklaştı. Kur ardından 6,35 seviyesinde dengelendi.

Ekonomistler, TCMB’den 2-3 puan civarında bir faiz indirim bekliyordu.

FAİZ İNDİRİMİ

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiren Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 4,25 puan indirerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 13 Eylül 2018'deki toplantısından bu yana faizde değişikliğe gitmemişti.

Merkez Bankası son faiz indirimini 25 Şubat 2015 tarihinde yapmıştı.