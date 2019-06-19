FED faiz kararını açıkladı

HABER MERKEZİ
FED faizi yüzde 2,25 ile 2,50 arasında sabit bıraktı.
ABD Merkez Bankası (FED), piyasaların beklediği faiz kararını duyurdu.
FED Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) Haziran ayı toplantısı sona erdi. FED, politika faizi oranında değişiklik yapmadı ve yüzde 2,25-2,50 aralığında tuttu.
Belirsizliklerin arttığına dikkat çekilirken, 2019 yılı için faiz indirimi sinyali verildi. 17 FED üyesinin 8’i 2019 için daha düşük faiz öngörüsünde bulundu.
Kararda, gelecek bilgilerin yakından izlendiği ve uygun şekilde hareket edileceği belirtildi.
Öte yandan, FED kararının ardından Türk Lirası 5,8222'den 5,7960 seviyesine indi.
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