Dolar sert yükseldi

HABER MERKEZİ
Cuma gününü 5.63 seviyesinden kapatan dolar/TL gece saatlerinde 5.82'yi görmesinin ardından yeni haftaya 5.75 seviyesinden başladı.
Yükselişte Merkez Bankası'nın tepesindeki değişiklik sonrası artan 'yüksek faiz indirimi' beklentisi etkili oldu.
Haftasonu Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınıp, Çetinkaya´dan boşalan göreve Yardımcısı Murat Uysal'ın atanmasına piyasaların nasıl tepki vereceği merak konusuydu.
Cuma gününü 5.63'ten kapatan dolar/TL dün düşük hacimli piyasada 5.82'ye kadar yükselerek 25 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu sabah itibarıyla ise dolar 5.75 lira seviyesinde bulunuyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7570 liradan, euro 6,4610 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7550 liradan alınan dolar, 5,7570 liradan satılıyor. 6,4590 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,4610 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6390 lira, euronun satış fiyatı ise 6,3250 lira olmuştu.
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