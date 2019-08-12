ABD yaptırımları: Almanya’nın İran ticareti yarıya düştü

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ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının tekrar başlamasının ardından Almanya’nı İran’a ihracatı yarıya düştü.

ABD Başkanı Donald Trump göreve geldikten sonra İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilerek Tahran yönetimine tekrar başlattığı yaptırımlar Avrupa’nın bu ülkeyle ticaretini ciddi şekilde etkiliyor. Yaptırımların tekrar başlamasının ardından Almanya’nın İran’a ihracatı yarıya düştü.

Federal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre, Almanya’nın İran’a satışları yılın ilk yarısında geçen seneye göre yüzde 48 düşerek 678 milyon euro oldu.

Almanya’nın İran’dan ithalatı da aynı dönemde yüzde 43 gerileyerek 110 milyon euro olarak gerçekleşti.

BGA Ticaret Odası “Maalesef Almanya ile İran arasındaki ticaretin büyük hacimde düşmesi hiç sürpriz değil. Alman firmaları İran ile ABD pazarları arasında bir tercihte bulunmaya zorlandı ve hangi pazarın tercih edildiği çok açık” yorumunda bulundu.

Almanya İran’a daha çok makine, kimyasal ürünler, araç ve araç parçaları ihraç etti.

Trump, ABD’nin de arasında bulunduğu dünya güçleri ile İran arasında 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan geçtiğimiz yıl tek taraflı olarak çekilmişti.

Avrupa ülkeleri buna tepki gösterdi ancak Trump kararından geri dönmedi. (Kaynak: Euronews, Reuters)