Piyasalarda son durum

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Dolar/TL , bankalararası piyasanın açılışında 5,98 seviyesinde işlem görürken, euronun satış fiyatı ise 6,60 lira olarak belirlendi.

Dolar/TL 6 seviyesinin hemen altında dokuz ayın en yüksek gün içi seviyelerinde oldukça dar bantta bir seyir izliyor.

6,6030 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,6050 lira olarak belirlendi.

Küresel piyasalar, Çin'deki coronavirüse ilişkin endişelerin hafiflemesi ile pozitif seyrediyor. Ancak gelinen seviyeler petrol başta olmak üzere hala kayıpların oldukça kuvvetli olduğunu gösteriyor.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılamasının, bugün gerçekleştirilecek oylama ile sona ererek gündemden düşmesi bekleniyor.

Bugün ABD ve Avrupa'da hizmet sektörü PMI başta olmak üzere veri gündemi ile Suriye'ye ilişkin haber akışı takip edilecek.