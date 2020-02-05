Venezuela’da yüzde 9 bin 585’lik enflasyon: Halk ülkeyi terk ediyor

HABER MERKEZİ

Tarihinin en büyük siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşayan Venezuela, 2019 yılını yüzde 9 bin 585'lik enflasyon rakamıyla tamamladı.

Venezuela Merkez Bankası (BVC) salı günü yaptığı açıklamada, 2019 yılında tüketici fiyat endeksinin yüzde 9585,5'e ulaştığını duyurdu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) geçen yıl için yüzde 200 binlik enflasyon tahmininde bulunmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ekonomideki kötü gidişatın başta petrol ambargosu olmak üzere ABD yaptırımlarından kaynaklandığını savunuyor.

OPEC üyesi ülke mevcut krize, petrol gelirlerinin ülkeye transferinin bloke edilmesi ve yurt dışı borçlanmasının engellenmesinin neden olduğunu belirtiyor. Gelirinin yüzde 96'sını petrol ticaretinden sağlayan ülkede şartlar 2013'te Hugo Chavez'in ölümünün ardından daha da ağırlaşmış durumda.

On yıl önce günde 3.2 milyon varile ulaşan petrol üretimi bugün 900 bin varile düştü.

MERKEZ BANKASI EKONOMİDEKİ KÖTÜ GİDİŞATI DUYURMUŞTU

Mayıs 2019'da, Venezuelalı yetkililerinin üç yıllık sessizliğini bozan merkez bankası, 2018 yılında enflasyonun yüzde 130 bin olduğunu ve gayri safi yurtiçi hasılanın 2013'ten bu yana yarı yarıya azaldığını açıklamıştı.

Geçen ağustos ayında da BVC, hiper enflasyonu düşürmek amacıyla başlatılan radikal plan kapsamında ülkenin beş sıfır atılan yeni para birimi 'Egemen Bolivar'ın, dolar karşısında yüzde 96 devalüasyona uğradığını bildirmişti.

HALK ÜLKEYİ TERK EDİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) 2015’ten bu yana yaklaşık 4,6 milyon Venezuelalının gıda ve ilaç yetersizliği gibi nedenlerden dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Sıkı döviz kontrollerinin olduğu ülkede yeni durumun işsizlik oranını arttıracağı ve göçü daha da hızlandıracağı yorumları yapılıyor.