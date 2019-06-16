Suudi Arabistan: Petrol üretimi kısıntısı devam etsin

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Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) temmuz ayının ilk haftasında büyük bir ihtimalle Viyana’da toplanacağını belirtti ve bu toplantıda üye ülkelerin petrol üretimi kısıntısını uzatmasını umut ettiklerini bildirdi.

G20 Enerji Bakanları toplantısı için Japonya’da bulunan Halid el Falih, burada basına yaptığı açıklamada, “Viyana’da iki hafta sonra yapacağımız toplantıda petrol üretimi kısıntısının uzatılması konusunda mutabakata varacağımızı umut ediyorum” dedi.

Toplantının ne zaman yapılacağı konusundaki bir soru üzerine Halid el Falih, “Büyük ihtimalle Temmuz ayının ilk haftası” yanıtını verdi.

Halid el Falih, daha önce yaptığı bir açıklamada OPEC ülkelerinin, kısıntının uzatılması için uzlaşmaya yakın olduklarını söylemişti.

OPEC ülkeleri ile Rusya ve diğer üreticiler, petrol üretimini günde 1,2 milyon varil düşürme konusunda daha önce uzlaşmaya varmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın baskısına rağmen geçen yıl sonu OPEC ülkeleri petrol üretiminde günde 800 bin varil, OPEC dışı ülkeler ise 400 bin varil kesintiye gitme kararı almıştı.