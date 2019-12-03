‘Ticaret görüşmeleri tehdit altında’

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ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin Sincan ve Hong Kong konuları üzerinden tehdit altında olduğu belitildi.

Çin devlet medyası hükümet tarafından yakın zamanda, ABD şirketlerine yönelik yaptırım sonucunu doğurabilecek “güvenilir olmayan” şirketlerin listesinin yayınlanacağını söyleyerek iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerinin Sincan ve Hong Kong konuları üzerinden tehdit altında olduğuna işaret etti.

Komunist Parti destekli Global Times, Salı günü paylaştığı bir tweette, Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio’nun sunduğu Uygur Müslümanlarına yönelik kötü muamele iddialarıyla Çinli yetkililere tedbirleri içeren teklife cevaben yayınlanacak listenin sürecinin hızlandığını belirtti.

Pekin ABD’nin Çin şirketlerine yönelik kısıtlamalar başlattığı Mayıs ayından bu yana, bu listeyi yayınlamak konusundaki tehditlerini sürdürüyor.

Sincan konusunda Çin’in ABD'li şirketleri kara listeye alma cevabı, iki ülkenin nihayete erdirmekte zorlandığı birinci aşama ticaret anlaşmasına yönelik engellere bir yenisini daha ekleyecek.

Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta imzalanan ve Çin’i Hong Kong’daki protestolar üzerinden kınayan yasanın görüşmeleri halihazırda daha karmaşık hale getirdiğini söyledi.

Global Times Baş Editörü Hu Xijin, Twitter’da bir adım daha ileriye giderek, ABD'li yetkililerin vize kısıtlamalarıyla karşılaşabileceğini ve diplomatik pasaport sahiplerinin de ülkeye girişlerinin yasaklabanileceğini belirtti.