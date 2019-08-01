ABD ve Çin’den müzakere

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ABD ile Çin ticaret heyetleri çalışma yemeği ve yarım günlük resmi toplantının ardından eylülde Washington'da tekrar bir araya gelme kararı aldı.

Toplantı sonrası her iki taraftan yapılan açıklamalarda görüşmelerin olumlu geçtiği vurgulandı, ancak ticaret savaşlarında bir uzlaşmaya varıldığına ya da henüz somut bir ilerleme kaydedildiğine dair bir bilgi verilmedi.

Çin Ticaret Bakanlığı, müzakereleri "dürüst, etkin ve yapıcı" olarak tanımladıktan sonra iki ülkenin Çin'in Amerikan tarım ürünlerini alma ihtimali üzerinde tartıştığını açıkladı.

Beyaz Saray da görüşmelerin yapıcı olduğu belirtirken, Çin tarafının ABD’den daha fazla tarım ürünü alma niyetini teyit ettiği vurguladı.

Görüşmelerde zorunlu teknoloji transferi ve fikri mülkiyet hakları gibi konular da ele alındı.

GERİLİM KÜRESEL EKONOMİYİ ENDİŞELENDİRİYOR

ABD ve Çin'in müzakerelerin tıkanmasıyla karşılıklı olarak milyarlarca dolarlık ürüne ilave gümrük vergileri uygulamaya başlaması dünya genelinde tedarik zincirlerini sekteye uğratmış ve finansal piyasalarda çalkantıya neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping haziran ayında görüşerek müzakerelere yeniden başlama kararından sonra ilk defa bir araya gelen heyetlerin iyi niyet gösterisinden ileriye gidememesi küresel ekonomiyle ilgili endişelerin yükselmesine yol açtı. (Kaynak: Euronews)